Tra le note positive di questo avvio di stagione non semplice del Pisa, che domani è atteso al Maradona dal Napoli capolista, c'è Ebenezer Akinsanmiro, il giovane centrocampista arrivato in Toscana dall'Inter. Almeno così si evince dalle parole in conferenza stampa del tecnico Alberto Gilardino che ha parlato così del ragazzo nigeriano: "Se me lo aspettavo così? Sì, deve avere massima partecipazione all’interno della gara. Potrà darci una grandissima mano e con l’Udinese ha fatto molto bene".