Davide Frattesi ha giocato la prima partita stagionale con l'Inter mercoledì in Champions League ad Amsterdam, entrando a metà ripresa nella vittoria per 2-0 sull'Ajax. Questa sera dovrebbe partire ancora dalla panchina, con Barella, Calhanoglu e Sucic favoriti per completare la cerniera di centrocampo. Ciò che appare chiaro e scontato, comunque, è che adesso il classe '99 "spera nell’esordio anche in campionato dopo l’infortunio che ha rovinato la sua estate - scrive La Gazzetta dello Sport -. Curiosamente oggi affronta il Sassuolo, la società che lo ha comprato giovanissimo dalla Roma".