La Juventus, sulle gambe per le energie spese tra derby d'Italia e debutto in Champions con il Borussia Dortmund, non è riuscita ad andare oltre al pareggio ieri sera contro il Verona. L'1-1 finale ha lasciato l'amaro in bocca a Igor Tudor che ha tirato in ballo il calendario per giustificare il mezzo passo falso dei suoi: "Abbiamo giocato tre partite in sette giorni, il Napoli in nove (contro il Pisa domani dopo aver giocato in Champions giovedì, ndr) - le parole del tecnico croato a Sportmediaset -. Ho parlato con la Lega Serie A, diciamo tutte le cose. Non abbiamo fatto una grande gara, c'era stanchezza. Cambia la vita giocare oggi (ieri, ndr) o lunedì, serve equità: sono 3-4-5 punti persi in una stagione. C'è la scusa delle TV.... E' un tema a cui sto attento da quando sono nel calcio. Se il mio sfogo avrà un seguito? Ma no, io devo dire le cose come stanno, che sono ovvie. Non invento nulla, sono molto calmo: ho detto ai ragazzi che non possiamo vincerle tutte. Non faremo cento punti, siamo questi, con i nostri pregi e difetti".