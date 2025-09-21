Partita divertentissima al Franchi di Firenze, dove a festeggiare è il Como di Cesc Fabregas, che ottiene la seconda vittoria in questo primo scorcio di Serie A dopo quella all'esordio contro la Lazio. E dire che la Fiorentina era partita meglio dei lariani, passando in vantaggio grazie al gol di Mandragora. Ma nella ripresa i lombardi (calo evidente della squadra di Pioli, ndr) premono forte e trovano prima il pari con lo stacco aereo di Kempf, poi Addai, in pieno recupero, rientra sul mancino e deposita nel sacco un tiro violento sul quale De Gea può far poco.

Fiorentina bloccata a due punti in classifica, seconda sconfitta di fila in casa.