Nella conferenza stampa pre Inter, Fabio Grosso fa capire che in questo momento al suo Sassuolo "serve continuità". Un indizio che, secondo La Gazzetta dello Sport, porta a decifrare le parole nella conferma della stessa formazione che ha battuto la Lazio. L'unico indisponibile Paz, mentre Walukiewicz resta da valutare: se il polacco non ce la dovesse fare, allora Coulibaly verrà schierato dal 1' a destra della difesa.

