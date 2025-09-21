Il derby d'Italia dello scorso 13 settembre, quello in cui la Juventus ha beffato l'Inter in extremis vincendo 4-3 una gara ricca di colpi di scena, è tra le partite viste dal vivo dallo staff tecnico della Nazionale brasiliana di Carlo Ancelotti.

In Europa, come comunicato dalla CBF, sono stati inviati Paul Clement, Luigi Lasala e Francesco Mauri (vice allenatori), Simone Montanaro (analista delle prestazioni) e Mino Fulco (preparatore atletico).

Nella partita dell'Allianz Stadium, per la cronaca, sono scesi in campo due giocatori verdeoro: Gleison Bremer e Carlos Augusto, quest'ultimo inserito nella prima lista dei convocati dell'allenatore italiano ma mai schierato tra Ecuador e Paraguay.