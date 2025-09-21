Con l'ingresso in campo al minuto 87 di Torino-Atalanta, si è chiuso il capitolo delle storie tese estive tra il club orobico e Ademola Lookman. Il nigeriano ha rilevato Kamaldeen Sulemana facendo il suo fatidico debutto stagionale dopo mesi passati in bilico tra l'offerta dell'Inter, la volontà di lasciare la Dea e la resistenza della famiglia Percassi. Tutto ormai archiviato, come fa capire anche Ivan Juric, allenatore della Dea, che nel dopopartita fa capire che quanto accaduto è definitivamente alle spalle "Questione chiusa? Certo, il nostro è un gruppo solido. Lunedì ha parlato con me e con la squadra. Ha una grande mentalità vincente: ora servirà recuperarlo dal punto di vista fisico".