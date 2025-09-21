L'Inter U23 vince per la seconda volta di fila: a Crema, sul campo della Pergolettese, i nerazzurri si impongono per 0-2 e salgono a quota 8 punti in classifica. A decidere la partita è stato un primo tempo di grande livello, in cui l'Inter ha sofferto un po' in avvio prima di sciogliersi. Poi, nel finale di una frazione praticamente tutta a tinte nerazzurre, Fiordilino e Spinaccé hanno messo a segno i due gol che han deciso la gara. Nella ripresa la Pergolettese ci ha provato, con l'Inter in dieci dal 64' a causa dell'espulsione di Cocchi. Nonostante l'inferiorità numerica la squadra di Vecchi si è difesa con ordine, concedendo pochissimo e portando a casa tre punti preziosi dopo un'ottima prova.

IL TABELLINO

Pergolettese-Inter U23 0-2

Marcatori: Fiordilino 35' (I), Spinaccé 45'+2 (I)

PERGOLETTESE (4-3-1-2): Cordaro; Aidoo (dall'81' Pala), Lamburghi, Bane, Capoferri (dal 69' Corti; Careccia, Arini (dall'81 Di Gesù), Dore (dal 46' Tremolada); Ferrandino, Parker, Pessolani. A disposizione: Finardi, Doldi, Antolini, Benvenuto, Pepa, Padalino, Roversi, Sartori. Allenatore: Giacomo Curioni.

INTER U23 (3-4-2-1) Calligaris; Stante, Prestia, Alexiou (dal 78' Mayé); Cinquegrano, Kaczmarski (dall'85' Venturinoi, Fiordilino, Cocchi; Kamaté (dal 66' Bovo), Topalovic (dal 66' David); Spinaccè (dal 78' La Gumina). A disposizione: Melgrati, Raimondi, Avitabile, Mosconi, Lavelli. Allenatore: Stefano Vecchi.



Ammoniti: Spinaccé (I), Cocchi (I), Lambrughi (P), Cinquegrano (I)

Espulsi: Cocchi (I) al 64', Corti (P) al 90'+7

Arbitro: Riccardo Dasso (Sez. di Genova)

Assistenti: Vincenzo D'Ambrosio Giordano (Sez. di Collegno), Arli Veli (Sez. di Pisa)

Quarto ufficiale: Edoardo Gianquinto (Sez. di Parma)

Operatore FVS: Bruno Galigani (Sez. di Sondrio)

RIVIVI IL LIVE

Finisce qui! L'Inter batte la Pergolettese 2-0. Decidono le reti nel primo tempo di Fiordilino e Spinaccé.

90'+7 - Cartellino rosso! Corti lascia in 10 la Pergolettese cercando di divincolarsi a centro area dalla marcatura di Stante. Dasso viene richiamato al monitor dal challenge dei padroni di casa.

90'+5 - Ammonito Cinquegrano, che ha trattenuto Pala. Punizione dalla corsia di sinistra questa volta. Fiordilino spazza addosso a Parker: rimessa dal fondo.

90'+3 - Punizione pericolosa dalla destra per i padroni di casa. Careccia trova Parker, che al volo mette in curva. L'Inter U23 ora vede il traguardo.

90'+1 - Pala dal limite ancora una volta. Stante alza sopra la traversa con la testa. Intanto saranno sette i minuti di recupero.

89' - Di Gesù da fuori: Prestia di testa si immola e respinge. Si gioca in una metàcampo, quella dell'Inter

86' - Cross pericolosissimo di Careccia dalla sinistra: Corti e Tomaselli non riescono a spingere in porta.

84' - Seconda ottima occasione del secondo tempo per la Pergolettese. Parker di testa non trova la porta per pochi centimetri. Adesso l'Inter soffre, mentre Vecchi decide di mandare in campo Matteo Venturini: prende il posto di Kaczmarski.

82' - Pala molto pericoloso. Fiordilino si oppone al tiro dal cuore dell'area di rigore dopo la serpentina del neo-entrato.

80' - Curioni manda in campo Pala e Di Gesu per Aidoo e Arini. Attacca all'arma bianca quindi la Pergolettese, che ha finito i cambi.

76' - Careccia crossa basso sugli sviluppi del calcio d'angolo, Bane anticipa tutti ma calcia a lato da centro area. Cambi invece per l'Inter: esce Alexiou, infortunato, entra Mayé in difesa, mentre davanti La Gumina rileva Spinaccé.

75' - Ancora corner per i cremaschi. Adesso la pressione dei padroni di casa si fa sentire.

74' - Lambrughi imbuca per Careccia: conclusione debole e facile da gestire per Calligaris.

72' - Angolo per la Pergolettese, che ora ha preso coraggio. La squadra di casa però non riesce a creare nulla di pericoloso.

71' - Cooling break anche nel secondo tempo a Crema. Ora Vecchi dovrà riorganizzare soprattutto la fase difensiva, con l'Inter che deve gestire il vantaggio in inferiorità numerica.

68' - Ancora movimento in panchina per i gialloblù. Entra Corti, esce Capoferri.

67' - David calcia in porta dal lato corto dell'area di rigore, su calcio piazzato. Blocca facilmente Cordaro.

65'- Primo cartellino giallo per la Pergolettese. Ammonito Lambrughi per un fallo su Cinquegrano. Intanto l'Inter si copre: Topalovic esce per David, mentre Kamaté fa spazio a Bovo. Vecchi opta quindi per un 3-5-1, con Bovo a rinforzare il centrocampo e David largo a sinistra, con Spinaccé unico riferimento offensivo.

64' - Calligaris! Provvidenziale intervento dell'estremo difensore nerazzurro, che salva tutto sulla spaccata in mischia di Bane.

63' - Vecchi si gioca l'intervento del FVS. Resta la decisione del campo e l'Inter è in inferiorità numerica. Intanto la Pergolettese mette Tomaselli per Ferrandino.

60' - Attenzione! Rischia di cambiare la partita, perchè l'Inter resta in 10. Aidoo spinge sulla destra e Cocchi interviene in scivolata. Già ammonito, l'arbitro Dasso fischia, estrae ancora un giallo e lo espelle.

58' - Corner per la Pergolettese. Calligaris esce e smanaccia. Poi l'Inter ha una enorme occasione per ripartire, Topalovic serve Kamaté in 2 contro 1, il francese sbaglia tutto.

56' - Inter che ora fatica a uscire dalla propria trequarti. La sensazione è che nelle gambe dei nerazzurri si faccia sentire l'impegno infrasettimanale contro la Virtus Verona.

53' - Buona iniziativa tra Arini, Tremolada e Pessolani. Molto bravo Stante a chiudere su Arini al momento giusto, quando il centrocampista stava per calciare.

52' - Adesso l'Inter accetta il giro palla della squadra di Curioni, che, sotto di due gol, deve inevitabilmente alzare il baricentro.

50' - Prima iniziativa della Pergolettese in questo secondo tempo. Un colpo di testa di Parker da distanza impossibile non impensierisce Calligaris.

13.37 - Si ricomincia, nessun cambio per Vecchi. Dore lascia il posto a Tremolada invece per la Pergolettese.

L'Inter U23 chiude i primi 45 minuti sopra di due. Dopo un avvio abbastanza lento, con la Pergolettese vicina al gol con Aidoo, i nerazzurri sono entrati in partita. Il primo a bussare è stato Cinquegrano dal limite, poi Topalovic ha colpito un palo da fuori. Solo un preludio di quanto è successo qualche minuto dopo, con la squadra di Vecchi che ha sbloccato la gara con il tiro da lontano di Fiordilino. Nel finale Topalovic è stato bravo a sfruttare un errore di Aidoo per mandare in porta Spinaccé, autore del raddoppio nel recupero. Ottima prima frazione quindi per l'Inter U23, con Vecchi che può sicuramente dirsi soddisfatto dell'andamento della gara.

45'+5 - Fischia due volte Dasso. Si rientra negli spogliatoi sullo 0-2.

IL GOL - Topalovic recupera palla su Aidoo, ingenuo in fase di disimpegno. Poi lo sloveno imbuca per Spinaccé, che calcia con il sinistro. Cordaro non è perfetto sul primo palo, con la palla che entra in rete.

45'+2 - RADDOPPIO NERAZZURRO! GOL DI SPINACCE' E 0-2!

45' - L'uomo più pericoloso della Pergolettese in questo primo tempo è Aidoo. Il terzino ex Inter calcia di controbalzo da posizione defilata, palla alta. Intanto tre di recupero.

42' - Ancora un'ammonizione per l'Inter: questa volta è Cocchi a finire sul taccuino di Dasso per una trattenuta.

39' - Ora prova a organizzare la reazione la Pergolettese, che però si schianta sulla difesa nerazzurra.

37' - Qualche protesta nell'area dell'Inter per un potenziale tocco di mano di Cinquegrano. L'arbitro lascia giocare.

IL GOL - Come a Verona, Fiordilino non ha paura di calciare dalla distanza. Da circa 25 metri il tiro del centrocampista nerazzurro si alza, prima di scendere all'improvviso alle spalle di Cordaro. Rivedibile il portiere della Pergolettese, beffato dalla lunghissima distanza.

35' - GOOOOOOOOOLLLLL DELL'INTER! ANCORA LUI! LUCA FIORDILINO!

32' - Inter vicinissima al vantaggio! Topalovic si gira al limite con il tacco e calcia con il suo destro magico. La palla si stampa sul palo a portiere battuto.

29' - Arini calcia dal limite dell'area: Calligaris guarda la palla volare sopra la traversa.

28' - Si riparte dopo la pausa per rinfrescarsi.

25' - Il piazzato di Careccia sfila sopra la traversa. Cooling break intanto allo stadio Voltini.

24' - Momento non particolarmente esaltante della sfida. Spinaccé viene ammonito per aver fermato un'azione pericolosa della Pergolettese. L'attaccante aveva in precedenza perso palla e, in fase di ripiegamento, non ha potuto far altro che commettere fallo su Pressolani.

19' - Come in precedenza, nulla di fatto dalla bandierina.

18' - Molto bene la squadra di Vecchi. Topalovic e Cocchi si trovano alla grande, altro angolo per gli ospiti.

16' - Questa volta il cross arriva da destra: Cinquegrano mette in mezzo, Lambrughi difende concedendo un corner.

14' - Buona fase per i nerazzurri. Ancora una volta Cocchi arriva bene al cross. Il traversone però è sbilenco e finisce direttamente sul fondo.

12' - Ancora Inter in attacco. Dal calcio d'angolo nato dal tiro di Cinquegrano, Kaczmarski crossa per Prestia. Il capitano nerazzurro era rimasto in area e colpisce di testa. Palla a lato di poco.

11' - Eccolo il primo squillo dell'Inter! Cocchi triangola con Topalovic e mette un cross a mezz'altezza. La palla sfila fino al secondo palo, dove accorre Cinquegrano. Gran botta verso la porta e miracolo di Cordaro.

9' - Scampata la paura, l'Inter prova a prendere il controllo del possesso palla. Pochi sbocchi però per la manovra nerazzurra.

6' - Ottimo cross di Careccia. L'Inter si salva in extremis dopo il colpo di testa di un giocatore in maglia gialla. La palla viene raccolta da Aidoo, che dopo un uno-due cerca la porta da posizione impossibile. La sfera colpisce entrambi i pali prima della chiusura. Molto pericolosi quindi i padroni di casa.

5' - Fallo di Stante: occhio alla punizione pericolosa dalla sinistra per la Pergolettese.

4' - Bella combinazione sulla sinistra tra Cocchi, Topalovic e Kaczmarski. Il cross del quinto nerazzurro però è facile preda di Cordaro.

3' - Pessolani attacca lo spazio dopo una sponda di Sean Parker. Tutto fermo: l'attaccante si trova in fuorigioco.

12.32 - Fischia l'arbitro Dasso: via alle danze! Primo pallone per gli ospiti.

12.28 - Squadre in campo allo stadio Voltini di Crema: tra poco si comincia.

Dopo aver centrato il primo successo in campionato a Verona, l'Inter U23 di Stefano Vecchi fa visita alla Pergolettese di Giacomo Curioni nel lunch match della quinta giornata di Serie C. I cremaschi hanno iniziato bene la stagione, vincendo tre partite delle prime quattro e perdendo solo una volta. Allo stadio Giuseppe Voltini di Crema i nerazzurri potranno quindi misurarsi contro una delle prime della classe. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici.

