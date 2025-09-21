Francesco Acerbi arriva in postazione DAZN sul prato di San Siro per presentare la partita di questa sera contro il Sassuolo. Queste le sue dichiarazioni:

Settimana impegnativa visto che venite dalla Champions League. Come state?
“Noi ci alleniamo molto intensamente in settimana, dobbiamo andare avanti in campionato dopo la vittoria della Champions perché siamo indeitro”.

Sezione: News / Data: Dom 21 settembre 2025 alle 20:15
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
