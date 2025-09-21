È Ismaël Koné il giocatore del Sassuolo che si presenta davanti alle telecamere di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro l'Inter: "Il mio idolo? Sono nato in Costa d'Avorio e poi cresciuto in Canada, quindi ovviamente dico Drogba", la breve dichiarazione del centrocampista neroverde.
Sezione: L'avversario / Data: Dom 21 settembre 2025 alle 20:09
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Sassuolo, Grosso in conferenza: "Inter molto forte, peccato non essere riusciti a riprendere la gara in pieno"
Sassuolo, Grosso a DAZN: "Se l'arbitro avesse avuto coraggio poteva esserci qualcosina a favore nostro, ma ci manca malizia"
Sassuolo, Grosso: "Bei ricordi all'Inter, è una delle più forti in Italia e in Europa. Abbiamo solo due indisponibili"
Pergolettese, il tecnico Curioni: "Inter U23 con grandi qualità e un mister esperto. Noi però stiamo bene"
Domenica 21 set
- 23:38 Chivu in conferenza: "Contento della prestazione, grande partita di Carlos Augusto. Sommer-Martinez, sono stato chiaro con entrambi"
- 23:29 Luis Henrique a DAZN: "All'Inter mi trovo bene, tutti mi incoraggiano. Ecco cosa mi chiede Chivu"
- 23:27 Chivu a ITV: "Ho visto maturità ed equilibrio, sarebbe stato un peccato non vincere oggi"
- 23:25 Sassuolo, Grosso in conferenza: "Inter molto forte, peccato non essere riusciti a riprendere la gara in pieno"
- 23:24 Chivu a DAZN: "La nota positiva è la vittoria, ma l'Inter può fare meglio. Esposito ha fatto una gran partita"
- 23:16 Luis Henrique a ITV: "Lavoro forte tutti i giorni, felice di essere entrato bene"
- 23:13 Luis Henrique in conferenza: "Ruolo preferito? Basta giocare. Ho lavorato tanto per avere questi minuti"
- 23:11 Sassuolo, Grosso a DAZN: "Se l'arbitro avesse avuto coraggio poteva esserci qualcosina a favore nostro, ma ci manca malizia"
- 23:04 Inter-Sassuolo, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 23:03 Dimarco al 90esimo: "Contenti per la vittoria. Abbiamo fatto due passi falsi, ma il campionato è lungo"
- 23:02 Carlos Augusto Player of the Match: "Abbiamo dimostrato di voler vincere. Io meglio da terzo? In questo gioco..."
- 22:51 Inter-Sassuolo, le pagelle - Esposito strappa applausi, Sucic altruista. Carlos Augusto riceve il giusto premio
- 22:50 I tiri mancini di Chivu: Dimarco e Carlos Augusto esorcizzano lo spauracchio Sassuolo, l'Inter si impone 2-1
- 22:49 Inter-Sassuolo, Full Time - I nerazzurri pendono verso sinistra. Il solito pathos nel finale non nega i 3 punti
- 22:35 liveIl POST PARTITA di INTER-SASSUOLO: ANALISI e PAGELLE. Collegamento in DIRETTA dallo stadio
- 21:51 Inter-Sassuolo, presenti al Meazza quasi 69 mila spettatori
- 21:49 Carlos Augusto al 45': "Ottima partita ma dobbiamo stare attenti, l'1-0 è un risultato bast***o"
- 20:22 Marotta: "Esposito un talento, ha qualità sportive e umane. San Siro? Spero prevalga il buonsenso, però..."
- 20:15 Acerbi a DAZN: "Dobbiamo andare avanti a vincere, in campionato siamo indietro"
- 20:10 Addai lancia il Como a Firenze: viola ancora sconfitti e delusi, Fabregas esulta in pieno recupero
- 20:09 Sassuolo, Koné a DAZN: "Il mio idolo? Sono nato in Costa d'Avorio, quindi ovviamente dico Drogba"
- 20:06 Sassuolo, Carnevali a DAZN: "Sarà un campionato duro. Matic? Convincerlo è stato molto semplice"
- 20:05 Napoli, McTominay: "Scudetto? Presto per dire chi è la squadra più forte"
- 19:52 Acerbi a ITV: "La mia rinascita è partita da Sassuolo. Sfida ostica, ma a noi servono punti"
- 19:50 Pisa, Gilardino contento di Akinsanmiro: "Bene con l'Udinese, può darci una grandissima mano"
- 19:45 Martinelli risponde ad Haaland: l’Arsenal agguanta il City, ma esulta il Liverpool
- 19:36 Slavia Praga, solo un pareggio sul campo del Liberec: Kusej in gol. I cechi a San Siro il 30 settembre
- 19:20 Corti: "Con l'Inter vedremo di che pasta è fatto il Cagliari. Esposito è un talento purissimo di enorme qualità"
- 19:05 La Nord applaude le parole di Chivu con uno striscione all'esterno di San Siro: "Società, questa è la mentalità"
- 18:50 Altra goleada incassata dopo l'Inter, Baroni: "Siamo noi che dobbiamo cambiare atteggiamento"
- 18:35 Acerbi: "Grazie a mio papà non ho smesso di giocare a calcio. In Nazionale tornerei, ma rispetto le scelte dei CT"
- 18:20 Padova, niente Mondiale Under 20 per Di Maggio. Andreoletti: "Scelta legittima, conto su di lui"
- 18:05 Cordoba: "Si spera che prima o poi arrivi un altro Triplete, sarebbe bello per tutti gli interisti"
- 17:50 Juric dichiara chiusa la questione Lookman-Atalanta: "Lunedì ha parlato con me e la squadra"
- 17:35 Atalanta, Samardzic riabbraccia Lookman: "Felici che sia tornato. Sappiamo quanto vale"
- 17:20 Punticino in volata per l'Ajax: Gloukh riacciuffa il PSV Eindhoven, finisce 2-2 il classico dei Paesi Bassi
- 17:05 Atalanta più forte della sventura: Torino travolto 3-0. La Cremonese pareggia e resiste nei quartieri alti
- 16:50 GdS - Ricavi da sponsor di maglia: l'Inter svetta in cima alla classifica, seguono Milan e Juve
- 16:35 Inter U23 corsara a Crema, Vecchi: "Primo tempo perfetto, poi bravi a difendere in 10. E se Topalovic..."
- 16:20 Cagliari-Inter, dal 23 settembre in vendita i biglietti per il settore ospiti: disposizioni e prezzo
- 16:05 Vittoria all'ultimo respiro per il Saint-Gilloise: Genk superato 2-1 con un rigore al 94esimo
- 15:50 Roma, l'emozione di Pellegrini: "Ad un passo dall'andare via, poi decido il derby. Amo questa squadra"
- 15:35 Atalanta, brutta notizia per Juric: scontro con Coco, infortunio per Nicola Zalewski
- 15:20 Arbitri, si va verso la rivoluzione: dal 2026-2027 i direttori di gara di A e B fuori dall'AIA
- 15:05 Pergolettese-Inter U23, le pagelle - Fiordilino ci mette esperienza e qualità. Topalovic grande protagonista, Cocchi ingenuo
- 14:50 Cagliari, rientro tormentato da Lecce: slittato di qualche ora il ritorno in Sardegna per un guasto
- 14:39 L'Inter U23 scappa e poi resiste: battuta la Pergolettese 0-2. Decidono i gol di Fiordilino e Spinaccé, espulso Cocchi
- 14:36 Roma è giallorossa: Gasperini scommette su Pellegrini, lui lo ripaga consegnandogli il derby della Capitale
- 14:19 La Juve frena a Verona, Tudor: "Noi tre partite in 7 giorni, il Napoli in 9... Così si perdono 4-5 punti in una stagione"
- 14:05 Trevisani avvisa Chivu: "Quella con l'Ajax non è la vittoria della svolta per l'Inter. Ecco perché"
- 13:50 Cosmi: "Chivu mi piace. Non è mai banale e sa gestire situazioni psicologiche importanti"
- 13:35 Inter-Sassuolo, occhio al cronometro: i tre gol dei neroverdi in Serie A sono arrivati nella fase centrale della ripresa
- 13:20 Omicidio Boiocchi, Ferdico inchioda Beretta e ammette: "Affascinato dal poter prendere il comando della curva"
- 13:05 Atalanta-Inter, Up & Down - Marello padrone della fascia, El Mahboubi impatta bene. Iddrissou frustrato
- 12:50 Brasile, anche il derby d'Italia tra le partite osservate dallo staff tecnico di Ancelotti: in campo Carlos Augusto
- 12:37 Primavera, a Zingonia prevale l'equilibrio: reti bianche tra Atalanta e Inter e rammarico per entrambe
- 12:36 Inter, sette i fedelissimi di Chivu nelle prime 8 panchine ufficiali. Sommer sempre presente, Lautaro e Thuram i bomber
- 12:22 Novellino: "L'Inter ha una rosa molto forte. Chivu? Ha meritato questa grande occasione, ma deve essere convinto"
- 12:07 Udinese, Runjaić: "La differenza tra le gare con Inter e Milan? I rossoneri ora sono la migliore squadra a livello difensivo"
- 11:53 GdS - Verona-Juve, l'AIA boccia Rapuano: l'arbitro verrà retrocesso in Serie B
- 11:38 Martina: "Ecco come Bacchetti mi portò all'Inter. Ero amico del padre di Dzeko, lo proposi a Sabatini per la Roma"
- 11:23 Corsera - Inter-Sassuolo, stasera debutto stagionale di Josep Martinez. Poi tornerà subito in panchina?
- 11:07 Corsera - Cessione di San Siro, difficile ricostruire la catena di controllo: Inter e Milan negano l'accesso ai documenti al Comune
- 10:53 GdS - Berardi torna a San Siro: i numeri dell'attaccante in casa dell'Inter
- 10:39 Inter Women, Schough: "Dal mio arrivo all'Inter penso di essere maturata molto"
- 10:25 GdS - Frattesi ritrova il 'suo' Sassuolo: spera nell'esordio in campionato dopo l'infortunio che gli ha rovinato l'estate
- 10:10 Cocchi: "Ispirato da Dimarco. La sfida più importante? Superare il momento dopo il rigore sbagliato in UYL"
- 09:55 TS - Sommer-Martinez, futuro da decifrare: Caprile intriga l'Inter, ma piace anche Carnesecchi
- 09:40 De Vrij: "Sono calmo, razionale e positivo. Samuel una leggenda". Poi svela cosa 'ruberebbe' a Thuram
- 09:26 TS - Calhanoglu l'insostituibile: ieri parole non banali di Chivu in conferenza