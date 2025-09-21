È Ismaël Koné il giocatore del Sassuolo che si presenta davanti alle telecamere di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro l'Inter: "Il mio idolo? Sono nato in Costa d'Avorio e poi cresciuto in Canada, quindi ovviamente dico Drogba", la breve dichiarazione del centrocampista neroverde.  

Data: Dom 21 settembre 2025 alle 20:09
Autore: Stefano Bertocchi
