Due vittorie, una sconfitta e un pari per il Cagliari di Pisacane che può festeggiare un più che buono avvio stagionale che consegna ai rossoblu una classifica momentanea che fa sognare: 7 punti e un sesto posto che regalano entusiasmo ai tifosi del Casteddu. In attesa della sfida di settimana prossima contro l'Inter, l'ex rossoblu Roberto Corti ha parlato a TuttoCagliari.net della gara in questione all'orizzonte.

La sfida con l'Inter?

"Proprio in quell’occasione vedremo di che pasta è fatto veramente il Cagliari. L’atteggiamento tattico che i rossoblù adotteranno contro i nerazzurri dirà molto sulle loro reali ambizioni e sul ruolo che possono recitare in questo campionato. Credo che Pisacane studierà dei movimenti specifici per mettere in difficoltà Lautaro e compagni, che dal canto loro in questo periodo stanno un po’ arrancando. I presupposti per fare una grande gara ci sono tutti. E presterei attenzione a Sebastiano Esposito: un talento purissimo dotato di enorme qualità che, nel corso della stagione, si rivelerà un importante valore aggiunto per il Cagliari".