Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni del TG1: "Lotta Scudetto? E' presto per dire chi è la più forte, se si pensa al futuro si perde troppo la concentrazione. Il mio prossimo sogno? Non posso dirlo ancora, ma sarebbe bello parlare di un altro film l'anno prossimo", le parole raccolte da TuttoNapoli.