Da quasi ripudiato a eroe. Lorenzo Pellegrini viene riciclato da Gian Piero Gasperini dopo un'estate di voci e tormenti e lui lo ripaga mettendo ancora una volta il proprio pesantissimo sigillo nel derby contro la Lazio. A fine gara, intervistato da DAZN, Pellegrini dà sfogo a tutta la sua soddisfazione: "Mi sono commosso dopo il gol perché da quando mi sono fatto male le persone a me vicine sanno quanto ci tenevo a tornare bene. È stato un periodo difficile, di fatica ma di volontà. Mi sento orgoglioso di essere uno dei capitani che trasmette questa passione a chi viene".

Ma l'idea dell'addio alla Roma è mai balenata nella sua mente? "Al di là di tutto, la costante è che io amo la Roma e fino a quando porterò questa maglia darò sempre tutto, non so cosa succederà in futuro perché la vita è imprevedibile. Sono stato a un passo dall'andare e oggi ho segnato il gol della vittoria. Chi mi vuole bene sa che mi manca fare un gol sotto la Sud, ma va bene anche sotto la Tevere se serve per vincere".