La prima stracittadina della stagione si veste di giallorosso e dà ragione a Gasperini. È la Roma a prendersi l'egemonia calcistica della Capitale italiana al termine di un derby combattuto fino all'ultimo, risolto dai giallorossi grazie all'ex capitano, Lorenzo Pellegrini. Lo ha detto il Gasp alla vigilia, chiamato a rispondere proprio su di lui, giocatore per il quale l'ex tecnico dell'Atalanta si è speso tantissimo in merito alla necessità di recuperare. Detto, fatto: l'ex capitano ripaga subito la fiducia con un gol che vale la gioia intera di un popolo che ritrova e si fa ritrovare proprio dal suo ex leader. Basta la rete dell'ex Sassuolo a indirizzare le sorti di un match che finisce con gli animi concitati, specie sul fronte Lazio che perde prima Belahyane per rosso diretto rimediato all'86esimo, poi Guendouzi a partita terminata e da fuori dal campo per comportamento poco sportivo. Ancora una sconfitta per la squadra di Maurizio Sarri che incassa il terzo ko stagionale su quattro e resta ferma a 3 punti in una classifica che inizia a far tremare, momentaneo quarto posto a 9 punti invece per la Roma.