Un rientro da Lecce alquanto tormentato per il Cagliari, che dopo la vittoria al Via del Mare ha avuto i suoi grattacapi per tornare in Sardegna. Un imprevisto tecnico, infatti, ha impedito la partenza del charter da Brindisi nella notte successiva al match: durante le procedure preliminari è stato infatti riscontrato un guasto all'aeromobile, che ha costretto tutti gli addetti a fermare le operazioni. La squadra è dovuta pertanto rientrare nell'hotel dove era stata ospite nei giorni precedenti.

Il Cagliari ha lasciato la Puglia solo nel pomeriggio di ieri, ed è stato costretto a rinviare a questa mattina il primo allenamento in vista della partita di Coppa Italia contro il Frosinone di martedì.