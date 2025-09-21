Sono sette i giocatori sempre presenti nella prima parentesi da tecnico dell'Inter di Cristian Chivu, che, tra campionato, Mondiale per Club e Champions, è arrivato a otto panchine in gare ufficiali con i nerazzurri. I fedelissimi sono: Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Carlos Augusto, Federico Dimarco, Henrikh Mkhitaryan, Yann Sommer e Petar Sucic. Solo il portiere svizzero, che oggi dovrebbe lasciare il posto all'esordio di Josep Martinez, è rimasto in campo per tutti i 630' più recuperi. A livello di reti segnate comandano la classifica, con tre tre siglate da ciascuno, Lautaro Martinez e Thuram.