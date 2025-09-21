La direzione di gara di Verona-Juventus costa caro ad Antonio Rapuano. L'arbitro, stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, verrà 'retrocesso' in Serie B per qualche settimana per la prestazione non convincente offerta ieri al Bentegodi. Gli episodi finiti sotto la lente d'ingrandimento dell'AIA sono il calcio di rigore concesso ai gialloblu per tocco di braccio di Joao Mario (palla inattesa o no?) ma, soprattutto, la sbracciata di di Orban su Gatti.

"C’è una evidente consapevolezza nel voler andare a parare lì da parte del giocatore dell’Hellas, è condotta violenta con colpo che addirittura arriva al volto, parte ritenuta (giustamente) da anni degna di attenzione massima - spiega la rosea -. Era un rosso chiaro, non giallo: e il Var, in questo caso, avrebbe potuto assistere di più, vista la dinamica. Insomma, Rapuano ripartirà dalla B: e la sensazione è che sarà il suo ambito per un po’".