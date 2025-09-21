Quella contro l'Ajax è la vittoria della svolta per l'Inter? A rispondere è Riccardo Trevisani che a Sportmediaset dice: "No. Perché la crisi era più di risultati che di gioco". 

Cinque attaccanti più forti di Thuram?
"Haaland, Vinicious, Mbappé, Yamal, Rafinha". 

Il Napoli a livello europeo:
"Non è ancora al livello delle big".

Chi vince il pallone d'oro?
"Ousmane Dembélé. Anche se lo meriterebbero di più Yamal e Donnarumma".

Dom 21 settembre 2025 alle 14:05
Riccardo Trevisani
