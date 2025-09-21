Luca Di Maggio non prenderà parte al Mondiale Under 20 in Cile, che partirà sabato prossimo, e rimarrà a disposizione del Padova. La conferma arriva dal tecnico biancoscudato Matteo Andreoletti alla vigilia della partita di campionato contro la Virtus Entella: "Lui e Jonas Harder non andranno in Nazionale under 20, come è capitato a molte squadre. Non è una data FIFA ed è una scelta legittima. Sono profili interessanti su cui conto".