Il Sassuolo è un avversario storicamente ostico per l'Inter. Anche per colpa di Domenico Berardi. Il capitano neroverde ha dei numeri importanti a San Siro, dove ha già segnato 7 reti in carriera (quattro di queste proprio ai nerazzurri). Il 10 degli emiliani ha inoltre ha partecipato a 5 reti del Sassuolo (due gol, tre assist) nelle ultime quattro partite giocate contro l'Inter. Un motivo in più per avere un occhio di riguardo nel match di questa sera.