"Calhanoglu per noi è fondamentale", ha sottolineato ieri Cristian Chivu in conferenza stampa. Il tecnico nerazzurro ha speso parole di stima per il centrocampista turco, pronto a prendere per mano il gioco dell'Inter anche questa sera contro il Sassuolo. Tuttosport pone l'accento sulle dichiarazioni del romeno evidenziando che si tratta di "parole non banali alla luce di un’estate in cui il turco sembrava con un piede e mezzo fuori dall’Inter dopo le incomprensioni con parte dello spogliatoio, cancellate dal chiarimento con capitan Lautaro al ritorno dalle vacanze - scrive il quotidiano torinese -. Nel 3-5-2 Calhanoglu è l’insostituibile".