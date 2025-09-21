Intercettato da DAZN sul prato di San Siro, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, parla così in vista dell'imminente match contro l'Inter: "Dopo queste partite ci saranno l'Udinese e le altre, sarà un campionato duro. Abbiamo sempre cercato di giocare in un certo modo, ora abbiamo cambiato inserendo qualcuno con più esperienza: c'è anche un discorso di mentalità. Bisognava inserire giocatori che avevano giocato in campionati di un certo tipo".

Come avete convinto Matic?

"È stato molto semplice, ci conosceva già. Quando ci siamo incontrati abbiamo spiegato il nostro progetto, lui ci deve aiutare a far crescere i giovani. In pochi minuti abbiamo chiuso l'accordo".

A centrocampo avete cambiato tanto. Qual era l'obiettivo?

"Abbiamo fatto un ottimo campionato in Serie B, sapevamo che dovevamo rinforzarci partendo da quel reparto. Abbiamo tenuto gli attaccanti migliori e rinforzato la difesa, abbiamo cercato di dare a Grosso una squadra di esperienza e fisicità a partire dal centrocampo. Siamo convinti che possiamo ancora crescere e fare qualcosa di buono".