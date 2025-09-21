È Lazar Samardzic il giocatore dell'Atalanta che si presenta in conferenza stampa dopo la vittoria dell'Olimpico-Grande Torino contro i granata. Il giocatore serbo dice la sua tra le altre cose sul ritorno in campo di Ademola Lookman dopo la nota telenovela estiva che ha visto protagonista l'attaccante nigeriano: "Sappiamo il suo valore e siamo felici che sia tornato. Guardiamo avanti!".