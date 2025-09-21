Anche il Corriere dello Sport immagina qualche cambio di formazione nell'undici titolare dell'Inter che questa sera sfiderà il Sassuolo a San Siro. Si parte dalla porta: rispetto alla sfida di Amsterdam contro l'Ajax, a difendere i pali nerazzurri di sarà Josep Martinez, mentre al centro della difesa dovrebbe tornare Acerbi dal primo minuto, con Akanji confermato a destra e Carlos Augusto pronto a far rifiatare Bastoni dalla parte opposta. In mediana l'unica novità sarà Sucic: il croato completerà il reparto con i confermati Calhanoglu e Barella, mentre Dumfries e Dimarco agiranno sugli esterni.

In attacco Thuram è certo del posto, mentre Lautaro si gioca una maglia con Esposito complice anche il problema alla schiena smaltito nelle ultime ore. L'argentino scalpita ma "Chivu potrebbe tuttavia decidere di preservarlo, magari pronto a mandarlo in campo in caso di necessità a gara in corso", si legge.