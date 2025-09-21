C'è anche Matteo Cocchi tra i protagonisti del MatchDay Programme nerazzurro nel giorno della sfida tra Inter e Sassuolo. Il terzino dell'Inter, protagonista l'anno scorso della cavalcata con la Primavera e dell'esordio in Champions League, ammette di prendere ispirazione da un altro 'collega' e compagno come Federico Dimarco: "Non ho mai avuto un vero e proprio idolo ma ci sono dei giocatori che mi hanno ispirato e uno di questi è sicuramente Dimarco - ammette -. La passione per il calcio l’ho coltivata insieme a mio padre e ai miei nonni che ogni giorno mi spronavano e aiutavano ad andare avanti: il campo da calcio per me è sempre stato decisamente il posto più bello del mondo. Fin da piccolo ho sempre guardato tantissime partite, poi ho iniziato ad allenarmi con il sogno di diventare un calciatore un giorno".

Poi aggiunge: "Le partite le preparo con molta serenità cercando di stare il più tranquillo possibile e liberando la mente così da poter dare tutto in campo.

La sfida più importante? È stata superare il momento dopo il rigore sbagliato in Youth League due anni fa, non è stato semplice ma grazie alla squadra e al mister sono riuscito ad andare avanti e a trarne degli insegnamenti".