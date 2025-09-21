"Calmo, razionale e positivo". Stefan de Vrij si descriverebbe con queste tre parole, come racconta al MatchDay Programme nerazzurro nel giorno di Inter-Sassuolo.

Quale qualità prenderesti da uno dei tuoi compagni?

"Potrei prenderne tante, tra tutte direi la fisicità di Marcus Thuram".

Quali sono le tre leggende nerazzurre che metteresti nella tua Inter ideale?

"Anche in questo caso i nomi sarebbero tanti ma direi Ronaldo, Sneijder e Samuel".

C’è qualche sportivo che ti ha ispirato?

"Si, sono diversi. Quelli che mi hanno ispirato di più sono Michael Jordan e Djokovic, per quello che rappresentano e che sono riusciti a fare e poi per la loro disciplina e mentalità. La disciplina per me è fondamentale".