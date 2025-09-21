Più forte della jella che dopo Nicola Zalewski toglie fuori dai giochi anche Isak Hien, l'Atalanta si impone con grande autorità in casa del Torino con un secco 3-0 che permette alla Dea di risalire in classifica e fa ripiombare nello sconforto la formazione granata. Gli orobici chiudono la questione in appena otto minuti, quanti ne bastano a Nikola Krstovic per firmare una doppietta e a Kamaldeen Sulemana per trovare il primo sigillo con la maglia atalantina. Torino che nella ripresa spreca anche la chance di trovare il gol della bandiera con Duvan Zapata che dal dischetto si fa ipnotizzare da Marco Carnesecchi. Nel finale, spazio anche ad Ademola Lookman.

Continua la sorprendente marcia della Cremonese che resta imbattuta anche contro il Parma: gara di sofferenza per i grigiorossi al cospetto delle seppur sporadiche iniziative gialloblu, ma alla fine Antonio Sanabria e compagni strappano uno 0-0 ai ducali che vale l'ottavo punto in classifica, in tandem proprio con l'Atalanta a due punti dalla vetta occupata provvisoriamente dalla Juventus. Insomma, mica male per Davide Nicola...

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 21 settembre 2025 alle 17:05
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
