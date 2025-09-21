L'Inter torna a giocare in campionato. Dopo il successo rigenerante in Champions ad Amsterdam, i nerazzurri intendono tornare al successo anche in Serie A e interrompere immediatamente la striscia negativa per non perdere ulteriore terreno dalla testa della classifica. A Milano arriva il Sassuolo, cliente mai semplice soprattutto a San Siro.

QUI INTER – Chivu lancia Martinez tra i pali: dopo la riscossa di Sommer contro l'Ajax, spazio allo spagnolo, invocato da molti come titolare della porta nerazzurra. In difesa possibile turno di riposo per Bastoni (pronto Carlos Augusto), mentre al centro ritorna Acerbi. Confermati Dumfries e Dimarco sulle fasce. Occhio in mezzo: Sucic potrebbe partire dal 1' con Barella e Calhanoglu. Infine, in attacco, Lautaro è convocato ma non è al meglio a causa della lombalgia: verosimile rivedere fin dall'inizio l'accoppiata Esposito-Thuram che tanto bene ha fatto nei Paesi Bassi.

QUI SASSUOLO – C'è solo un dubbio in casa neroverde: Grosso deve capire le condizioni di Walukiewicz, sofferente all'anca. Pronto Coulibaly come già visto contro la Lazio. Per il resto, si va verso la conferma del collaudato 4-3-3 con Berardi, Pinamonti e Laurienté di punta. A centrocampo comanda l'esperienza dell'eterno Matic. Paz unico indisponibile.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Sucic, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Esposito.

Panchina: Sommer, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Bastoni, Palacios, Darmian, Luis Henrique, Zielinski, Mkhitaryan, Frattesi, Diouf, Bonny, Lautaro.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

Panchina: Turati, Satalino, Candé, Romagna, Pieragnolo, Walukiewicz, Boloca, Lipani, Iannoni, Thortvedt, Volpato, Fadera, Moro, Pierini, Cheddira, Skjellerup.

Allenatore: Grosso.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Paz.

ARBITRO: Marinelli.

Assistenti: Mondin e L. Rossi.

Quarto ufficiale: Perri.

Var: Pezzuto.

Avar: Chiffi.

