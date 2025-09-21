L'Inter U23 vince e convince a Crema. Allo stadio Voltini i nerazzurri espugnano il campo della Pergolettese per 0-2, dando continuità al successo di Verona. Autori di una prova maiuscola, i ragazzi di Vecchi sono stati bravissimi a dominare il primo tempo, resistendo poi in dieci contro undici nella ripresa. Ecco le pagelle della sfida.

CALLIGARIS 6.5 - Dopo un primo tempo di ordinaria amministrazione, nella ripresa è protagonista con una grande parata su Bane. Buona prestazione per lui.

STANTE 6.5 - Due indizi fanno una prova. Dopo la grande partita di Verona anche oggi è assolutamente sicuro e solido, concedendo pochissimo agli avversari.

PRESTIA 6.5 - Il capitano non delude, anche questa volta. Prova di autorità e di sicurezza, guida i compagni verso i tre punti nell'assedio finale.

ALEXIOU 6 - Prestazione sufficiente, ma niente di più. I rari pericoli prima dell'espulsione di Cocchi arrivano dalla sua parte. Dal 78' MAYE 6 - Entra in un ruolo difficile come quello del difensore centrale. Non commette sbavature nel finale.

COCCHI 5.5 - Che ingenuità! Dopo un primo tempo positivo pecca di inesperienza e lascia in 10 i compagni. Per fortuna sua e della squadra è un errore indolore.

FIORDILINO 7 - Al netto del gol, che pesa eccome, dimostra perché l'Inter abbia scelto di usare uno degli slot over per lui. Quando la palla scotta è una garanzia, soprattutto nel finale.

KACZMARSKI 6 - Partita utile, senza acuti e senza errori. Abbina qualità e quantità aiutando Fiordilino nella gestione del vantaggio e dell'assalto avversario. Dall'85' VENTURINI S.V.

CINQUEGRANO 6 - Passo avanti rispetto a diverse delle prime uscite stagionali. Resta alle volte irruento, mentre in attacco si fa vedere poco.

KAMATE' 5 - Il peggiore dei nerazzurri. Mai realmente in partita, non incide in attacco, dando un apporto praticamente nullo alla manovra della squadra di Vecchi. Dal 66' BOVO 6 - Più difensivo di Kamaté, rinforza bene il centrocampo dell'Inter U23.

TOPALOVIC 7 - Grande prova dello sloveno. Sfiora il gol prima con un bel tiro da fuori, serve poi l'assist a Spinaccé per il raddoppio. Oltre alla qualità, ormai ben nota, continua ad abbinare tanta intensità, come in occasione dell'assist, quando ha strappato palla all'ex Aidoo. Dal 66' DAVID 6 - Entra per sopperire all'espulsione di Cocchi e tiene bene botta.

SPINACCE' 6.5 - Svaria su tutto il fronte d'attacco con generosità. Poi, all'unica occasione buona, come i grandi bomber, punisce. Nel secondo tempo, comprensibilmente, fatica, abbandonato a se stesso in attacco. Dal 78' LA GUMINA 6.5 - Entra bene, con la sua esperienza. Quando la palla cade nelle sue zone riesce sempre a dar respiro alla squadra: un apporto imprescindibile.

Mister Stefano VECCHI 7 - Seconda vittoria consecutiva, ancor più convincente della prima. Il passaggio definitivo al 3-4-2-1 paga dividendi, con la collaborazione tra Cocchi e Topalovic che funziona alla grande. Nel secondo tempo è bravo a riorganizzare la squadra, coprendosi e limitando al minimo i rischi corsi. Molto bene.