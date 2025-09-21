Il difensore dell’Inter Francesco Acerbi ha parlato così a Inter TV in vista della sfida di questa sera contro il Sassuolo: “La mia rinascita è passata un po’ dal Sassuolo, ho avuto soddisfazioni anche qui a San Siro, le ho avute anche con l’Inter, quindi sono felice. Il Sassuolo non è una squadra di Serie B, soprattutto con i nomi che hanno, sarà sicuramente una partita molto difficile per noi, ma noi dobbiamo recuperare assolutamente punti in campionato”.

Sassuolo storicamente ostica.

“Noi come nelle altre partite dobbiamo stare attenti ai dettagli, come nelle altre partite dove avevamo la partita in mano e poi abbiamo perso qualcosa. Se è la nostra bestia nera spero che non lo sarà stasera”.