Presente nel salotto di Mediaset nel corso dell'edizione odierna di Sport Mediaset XXL, Serse Cosmi è stato chiamato a rispondere su Cristian Chivu, neo allenatore dell'Inter con la quale ha incontrato qualche difficoltà iniziale in questo avvio stagione. Difficoltà che non sottraggono però le lodi che l'ex allenatore esprime nei confronti del tecnico romeno.

Ti piace più il Chivu comunicatore o il Chivu allenatore?

"Chivu mi piace come persona. Esprime dei concetti mai banali e lo fa nella maniera giusta. Si sta dimostrando bravo, perché sta iniziando adesso ed è costretto a farlo in un grande club per fortuna sua, mostrando di poter gestire situazioni psicologiche importanti come quella di Sommer ad esempio. È molto bravo. Tenere dentro Sommer come nella partita di Champions dove ha pure fatto bene, e tenerlo fuori oggi col Sassuolo dando spazio a Martinez fa capire anche che è molto intelligente in certe dinamiche. Poi io l'ho sempre stimato anche in campo, gli auguro tutto il bene perché abbiamo bisogno di allenatori che comunicano come sta facendo lui. Mi piace molto come comunicatore".