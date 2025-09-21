Saranno disponibili a partire da domani mattina per i possessori della carta 'Islanders' e da martedì alle ore 12 in vendita libera I biglietti per assistere a Cagliari-Inter, partita valida per la quinta giornata del campionato di Serie A in programma sabato alle 20.45 alla Unipol Domus. Dal 23/09 alle ore 16 fino al 26/09 alle ore 19 saranno invece venduti i tagliandi per il settore ospiti, esclusivamente online e riservata ai residenti nella Regione Lombardia in possesso di fidelity card, che non potranno comprare biglietti per altri settori.

I residenti fuori dalla Regione Lombardia anche se possessori di fidelity card dell’Inter non possono invece acquistare il tagliando nel settore ospiti ma solo nei settori ordinari. Il prezzo è di 40 euro più prevendita.