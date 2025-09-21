Cinque reti in quattro partite stagionali. Nella sua carriera Marcus Thuram non aveva mai cominciato tenendo questo ritmo: il francese, che veniva punzecchiato dal papà Lilian per i mancati gol di testa, ha risposto con le ultime tre reti siglato con questo fondamentale. Tikus non era mai partito così bene, se si considera la media in relazione ai minuti giocati e anche il peso specifico delle reti: come ricorda La Gazzetta dello Sport, infatti, tre anni fa con il Borussia Moenchengladbach cominciò sempre con cinque centri nelle prime quattro uscite, ma tre vennero messe a segno nel primo turno della Coppa di Germania in un match a senso unico vinto 9-1 contro i dilettanti dell’Oberachern.

"E il futuro?" si chiede la rosea. "Presto per dirlo - scrive il quotidiano - ma il rapporto tra società e giocatore è molto solido: la clausola rescissoria da 85 milioni equivale a un’assicurazione sulla continuità fino al 2028. O magari oltre, se la polizza verrà rinnovata per non smantellare le certezze".