Fresco di debutto in Champions League, seppur coinciso con la sconfitta per 0-2 contro l’Inter, Oliver Edvardsen ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Ajax TV.

“È come qualsiasi altra sconfitta: amara. Non vuoi mai perdere. Abbiamo giocato a viso aperto e avremmo potuto segnare. Era una partita 50-50, ma abbiamo concesso due reti su palla inattiva che ci sono costate care. Dobbiamo migliorare su questi dettagli”, ha commentato l’attaccante norvegese.

Nonostante lo svantaggio, all’intervallo la squadra aveva fiducia: “Siamo rientrati negli spogliatoi con una sensazione positiva. La gara era ancora aperta e volevamo pressare alto, giocando con le nostre qualità. L’idea era riproporre quanto fatto nel primo tempo contro lo Zwolle e credo ci siamo riusciti a tratti”.

Per Edvardsen resta comunque una serata speciale: “Esordire in Champions all’Arena è stato fantastico. Sono molto orgoglioso, è un sogno che avevo da bambino. Ho lavorato duramente ogni giorno per questo momento. Forse non ho fatto né troppo bene né troppo male, sarebbe stato meglio se avessimo vinto, ma ascoltare l’inno è stata un’emozione unica”.