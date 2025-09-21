Lautaro Martinez ha recuperato ed è a disposizione, ma Francesco Pio Esposito potrebbe avere la seconda chance da titolare nel giro di pochi giorni. Questa sera, nella sfida tra Inter e Sassuolo, il giovane attaccante dovrebbe far coppia dall'inizio con Marcus Thuram, replicando quando visto ad Amsterdam. Chivu scioglierà il grande dubbio nelle prossime ore, ma secondo La Gazzetta dello Sport lo scenario vede "Pio leggermente favorito, Lautaro verso la panchina. I motivi - si legge - sono logici: il capitano ha ripreso a lavorare in gruppo solo nella rifinitura di ieri mattina, dopo due giorni di terapie personalizzate e soprattutto dopo aver passato una serata in panchina alla Cruijff Arena".

Le altre novità rispetto alla sfida con l'Ajax saranno Acerbi e Carlos Augusto in difesa (al posto di De Vrij e Bastoni) e Sucic a centrocampo (panchina per Mkhitaryan), oltre al già annunciato cambio tra i pali, con Josep Martinez pronto al debutto stagionale da titolare.