Serve un recupero extralarge alla Real Sociedad di Imanol Alguacil per avere ragione dell'Almeria. I Txuri Urdin, infatti, riescono a spaccare il match solamente nella coda di ben dodici minuti. Tutte le reti arrivano nella ripresa: apre il match al 62esimo Mikel Oyarzabal che colpisce di testa indisturbato su calcio d'angolo; la formazione andalusa pareggia al 76esimo con Sergio Arribas che punisce una difesa non irreprensibile.

Poi, il finale dove succede di tutto: una revisione al VAR all'89esimo per un fallo di mano in area di Sergio Akieme frutta alla Real Sociedad un rigore trasformato da Carlos Fernandez. Al 95esimo, arriva il 3-1 definitivo firmato da Martin Zubimendi anche questa volta di testa su corner. I baschi salgono momentaneamente al sesto posto in classifica a quota 22 punti.