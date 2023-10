Brutte notizie per Roger Schmidt, tecnico del Benfica. Le Aguias perdono infatti il proprio centrocampista David Neres: il club portoghese ha comunicato infatti che il brasiliano, sostituito al minuto 60 del match contro la Casa Pia, ha rimediato una lesione al menisco interno del ginocchio sinistro. Nessun altro dettaglio offerto dal Benfica, il che rende difficile ipotizzare i tempi di recupero. Ma secondo il quotidiano Record, il reparto medico del club sta studiando la situazione, anche se è probabile che venga effettuata un'operazione per eliminare il problema, considerando anche che ancora ieri il ginocchio del giocatore risultava gonfio, aggiunge A Bola.

L'iter da seguire verrà deciso solo nei prossimi giorni, ma quello che è certo è che Neres resterà fuori per diversi mesi e il brasiliano non giocherà più almeno per il resto del 2023. Il che ovviamente significa che salterà anche il match di ritorno contro l'Inter a San Siro. Ancora Record ha intervistato l'ortopedico Carlos Sousa per avere chiarimenti in merito alle condizioni di Neres e all'eventuale intervento da effettuare: "Una rottura del menisco interno richiede, in molti casi, un'artroscopia. Il ritorno alle competizioni può variare tra 6 settimane e 2 mesi quando viene eseguita una meniscectomia parziale".