Dopo il Benfica, arriva anche la vittoria del Salisburgo, altro euro-rivale dell’Inter nei gironi di Champions League, che, così come i portoghesi, si impone per 2-0 in casa del WSG Tirol. È Konaté a fare tutto: doppietta per l’attaccante ivoriano che apre le marcature al 27esimo e chiude il cerchio al 94esimo. Anche in questo caso due reti che valgono i tre punti e la vetta della classifica.