Intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia della gara contro la Real Sociedad, l'allenatore del Benfica, Roger Schmidt ha risposto alle domande dei giornalisti presenti: "Dobbiamo rispettare l'avversario, ma dobbiamo anche credere in noi stessi. Parliamo di una squadra che è cresciuta molto negli ultimi anni. È un avversario forte e lo ha dimostrato in Liga e in Champions. Se domani saremo al top potremo vincere la partita. Dobbiamo mettere tutte le nostre forze in questa partita e uscirne con la voglia di vincerla, altrimenti per noi le competizioni europee sono finite. Noi abbiamo lavorato per essere qui e domani dovremo lavorare per questo obiettivo".

Partita da dentro o fuori:

"È importante, così come è fondamentale vincere domani, visto che abbiamo perso le ultime tre partite di questa competizione. E poi vincendo domenica, contro lo Sporting, potremo essere leader. Ci saranno altre settimane importanti" dopo ed è per questo che il calcio è sempre il momento presente e la prossima partita è sempre la più importante".

Partite contro Imanol Alguacil:

"Ci siamo affrontati in contesti diversi e in club diversi. Le squadre di Imanol sono sempre molto ben orientate e sanno cosa fare con e senza palla. Nell'ultima partita lo hanno dimostrato a Luz e non è così Una coincidenza essere in Champions. Sono sempre grandi sfide".

Cambio di gioco:

"Abbiamo avuto problemi nella prima partita contro il Salisburgo, con rigori ed espulsioni, poi infortuni. Non vogliamo trovare scuse, ma l'inizio della competizione non è stato perfetto. Nelle ultime due partite abbiamo mostrato cose diverse e abbiamo preso fiducia nelle ultime tre partite delle competizioni interne. Il nuovo sistema dei tre centrali è un'opzione per domani. Abbiamo analizzato le partite e nelle ultime siamo stati migliori senza dare molte occasioni agli avversari. Dobbiamo ancora migliorare tante cose a livello offensivo. Ora dobbiamo cambiare alcune cose anche a livello difensivo e fare in modo che il nostro rivale non crei tante occasioni".