Dopo essersi messo alle spalle la delusione del Clasico col Real Madrid, Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, si proietta alla sfida di campionato contro la Real Sociedad alla Reale Arena. In conferenza stampa, il tecnico riconosce comunque di dover fare i conti con un osso duro come i baschi: "La Real Sociedad è una di livello Champions League. Sta facendo le cose molto bene, con lo stesso allenatore, da qualche anno. A livello di gioco, intensità, di tutto. Gioca molto bene a calcio, però noi abbiamo intenzione di reagire dopo la sconfitta col Real; abbiamo tanta rabbia in corpo, dobbiamo fare un reset in un campo complicato".

Il Barça ritroverà come avversario Takefusa Kubo, transitato dalla Masia e che con la maglia dei Txuri Urdin è esploso a livello internazionale: "È uno che fa la differenzia. È in un momento straordinario. Segna gol, fa assist... Dobbiamo stargli addosso, avere sempre l'aiuto difensivo. Ha un livello alto. Non ero nel club in quel momento, non so cosa sia successo, ma succedono spesso queste situazioni di giocatori che secondo noi non sono all'altezza del Barça e poi esplodono fuori", ha aggiunto.