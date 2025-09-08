Lautaro Martinez è il miglior giocatore della Serie A per valutazione su FC 26 per il secondo anno consecutivo. Sono stati svelati gli overall e l'attaccante dell'Inter, rispetto allo scorso anno, ha un valore generale di 88, uno in meno della passata stagione.

Ecco i giocatori più forti del videogioco:



1 Mohamed Salah RM 91

2 Kylian Mbappe ST 91

3 Ousmane Dembele ST 90

4 Rodri CDM 90

5 Virgil van Dijk CB 90

6 Jude Bellingham CAM 90

7 Erling Haaland ST 90

8 Raphinha LM 89

9 Lamine Yamal RM 89

10 Achraf Hakimi RB 89

11 Vitinha CM 89

12 Gianluigi Donnarumma GK 89

13 Pedri CM 89

14 Joshua Kimmich CDM 89

15 Alisson Becker GK 89

16 Harry Kane ST 89

17 Federico Valverde MF 89

18 Vinicius Jr LW 89

19 Florian Wirtz CAM 89

20 Thibaut Courtois GK 89

21 Robert Lewandowski ST 88

22 Lautaro Martinez ST 88

23 Alexander Isak ST 88

24 Jamal Musiala CAM 88

25 Gabriel Magalhaes CB 88

26 Bukayo Saka RW 88



