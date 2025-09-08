Lautaro Martinez è il miglior giocatore della Serie A per valutazione su FC 26 per il secondo anno consecutivo. Sono stati svelati gli overall e l'attaccante dell'Inter, rispetto allo scorso anno, ha un valore generale di 88, uno in meno della passata stagione.

Ecco i giocatori più forti del videogioco:


1 Mohamed Salah RM 91
2 Kylian Mbappe ST 91
3 Ousmane Dembele ST 90
4 Rodri CDM 90
5 Virgil van Dijk CB 90
6 Jude Bellingham CAM 90
7 Erling Haaland ST 90
8 Raphinha LM 89
9 Lamine Yamal RM 89
10 Achraf Hakimi RB 89
11 Vitinha CM 89
12 Gianluigi Donnarumma GK 89
13 Pedri CM 89
14 Joshua Kimmich CDM 89
15 Alisson Becker GK 89
16 Harry Kane ST 89
17 Federico Valverde MF 89
18 Vinicius Jr LW 89
19 Florian Wirtz CAM 89
20 Thibaut Courtois GK 89
21 Robert Lewandowski ST 88
22 Lautaro Martinez ST 88
23 Alexander Isak ST 88
24 Jamal Musiala CAM 88
25 Gabriel Magalhaes CB 88
26 Bukayo Saka RW 88

Sezione: eSports / Data: Lun 08 settembre 2025 alle 22:22
Autore: Raffaele Caruso
