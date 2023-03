Seconda giornata di campionato anche sul campionato di ESports per l'Inter che alle 14.30 affronterà l'Arsenal nella gara valida appunto per il secondo turno di #eFootballChampionshipPro 2023. A sfidarsi anche Barcellona-Bayern Monaco, As Monaco-Roma, Manchester United-Milan. A guidare il joystick nerazzurro sarà il gamer Mkersofficial e sarà possibile seguire il match sul canale Twitch.