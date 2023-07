L’Inter si prepara per volare in Giappone e fare tappa a Osaka e Tokyo per due amichevoli di prestigio e per una serie di attivazioni che coinvolgeranno tutto l’universo nerazzurro. Ad anticipare l’imminente arrivo della squadra in terra nipponica, sabato 22 luglio Inter Esports, il team di gaming nerazzuro accompagnato anche in questa stagione dall’agenzia Mkers, sarà presente all’eFootball™ Championship Open World Finals con il player Mehrab Esmailan, alias Meromen, che rappresenterà i colori nerazzurri in uno dei più importanti eventi Esports del titolo di eFootball.

Il torneo che vedrà esordire la nuova maglia nerazzurra della stagione 2023/2024 patchata Esports, si terrà al KONAMI Creative Center Ginza di Tokyo, base di media entertainment di KONAMI, Global Football Videogame Partner nerazzurro, e sarà streammato online sul canale YouTube ufficiale di eFootball. Diviso nelle piattaforme console e mobile, l’evento metterà in sfida 16 finalisti per la parte console, divisi in 4 gironi da 4 e 8 finalisti per la parte mobile, divisi in 2 gironi da 4.