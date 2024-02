"Parte oggi la eSerie A TIM Academy, il nuovo progetto di Lega Serie A dedicato al mondo degli esports, sviluppato in collaborazione con Infront Italy e PLB World, creato con l’obiettivo di educare e far crescere sotto tutti gli aspetti, di gioco e gestionali, i professionisti del mondo esports del presente e del futuro" si legge nel comunicato pubblicato sul sito della Lega Serie A che rende noto come ogni lunedì da oggi 12 febbraio fino al 22 aprile, il PLB WORLD di Milano ospiterà sessioni di approfondimento, dove gli allievi "avranno l'opportunità di ascoltare esperti del settore, tra cui coach, pro player, caster, nutrizionisti, psicologi sportivi, che potranno ampliare le skills e fornire consigli fondamentali per la crescita degli studenti".

Teoria ma anche pratica e alle sopraccitate lezioni tenute dagli esperti seguiranno anche sessioni pomeridiane di gaming, trasmesse in streaming sul canale ufficiale Twitch della Serie A, dalle 14.00 alle 16.00 ogni lunedì.