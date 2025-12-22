A qualche giorno dal gong del 2025, la FIFA ha aggiornato la tabella del ranking, ovvero la graduatoria per le Nazionali di tutto il mondo che calcola i relativi punteggi sulla base dei risultati ottenuti sul campo. Aggiornamento che fa male all'Italia, precipitata in classifica. A poco è servito in tal senso il successo di novembre ottenuto contro l'Estonia al quale ha fatto da contraltare la sconfitta con la Norvegia: gli azzurri sono ancora fermi al12esimo posto, confermando così il piazzamento più basso dal 2020. L'Italia guarda dal basso verso l'alto persino il Marocco, in 11esima posizione e distante 0,54 punti dalla Croazia. Di seguito la classifica aggiornata con i primi 15 posti del ranking FIFA, aggiornata al 22 dicembre.

Ranking FIFA 2025 – La classifica aggiornata

Spagna – 1877,18 punti

Argentina – 1873,33 punti

Francia – 1870,00 punti

Inghilterra – 1834,12 punti

Brasile – 1760,46 punti

Portogallo – 1760,38 punti

Olanda – 1756,27 punti

Belgio – 1730,71 punti

Germania – 1724,15 punti

Croazia – 1716,88 punti

Marocco – 1716,34 punti

Italia – 1702,06 punti

Colombia – 1701,30 punti

USA – 1681,88 punti

Messico – 1675,75 punti