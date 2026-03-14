La Juventus pare aver trovato finalmente il suo attaccante di riferimento: Jeremie Boga decide la sfida contro l'Udinese trovando la sua terza rete consecutiva e regalando alla squadra di Luciano Spalletti tre punti importanti per la corsa Champions. L'ex Nizza e Sassuolo si fa trovare pronto sull'assist di Kenan Yildiz per trafiggere Maduka Okoye da pochi passi. Juve che nella ripresa troverebbe anche il raddoppio con Francisco Conceiçao, rete però annullata per un fuorigioco di Teun Koopmeiners sugli sviluppi dell'azione. Con questa vittoria, la Juve sale a quota 53 in classifica, superando momentaneamente Como e Roma.