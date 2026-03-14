Dopo la partita vinta in rimonta sul Lecce, il portiere del Napoli Alex Meret parla ai microfoni di Sky Sport spiegando che, a suo dire, la formazione di Antonio Conte potrebbe avere qualche rimpianto per come è sistemata la classifica oggi: "Forse sì, qualche punto lo abbiamo lasciato per strada ma nel corso della stagione ci sono state delle emergenze e abbiamo fatto del nostro meglio per rimanere attaccati alle altre. Ora vogliamo agguantare il nostro obiettivo principale, che resta la Champions, e poi vedremo se riusciremo a fare dell'altro".