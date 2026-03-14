In occasione di Vicenza-Inter U23, lo stadio Romeo Menti avrà una capienza superiore. Il GOS ha infatti autorizzato l’ampliamento del settore Gradinata Nord fino a 1200 posti, come riporta TrivenetoGoal. Il provvedimento è stato ufficializzato nella giornata odierna e consentirà di aumentare la disponibilità di tagliandi per il settore dedicato ai tifosi.

Oltretutto, questa partita potrebbe valere, in caso di successo, la promozione diretta della formazione di Fabio Gallo in Serie B. Lo 0-0 tra Alcione Milano e Union Brescia permette infatti ai biancorossi di avere a disposizione il primo match point per il ritorno in cadetteria.