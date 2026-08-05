Petar Sucic, non impiegato da Cristian Chivu nel derby di Perth contro il Milan terminato 1-1, ha lasciato il ritiro nerazzurro perché sta per diventare papà. Il centrocampista croato, che si era appena aggregato al gruppo dopo le vacanze post-Mondiali, ha lasciato l'Optus Stadium per recarsi in aeroporto, da dove è partito per l'Italia per raggiungere la moglie che sta partorendo in queste ore. Lo riporta Sky Sport. 

Sezione: Focus / Data: Mer 05 agosto 2026 alle 16:35
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.