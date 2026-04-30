Mancherebbero 50-60 secondi dell'audio originale nel filmato trasmesso su Open Var a riguardo di Inter-Roma della passata stagione. Un pezzo forse decisivo - come ricostruisce Fanpage - nel quale ci potrebbe essere traccia dello scambio verbale tra il supervisore Gervasoni e la sala Var con Di Bello e Piccinini, con l'errore finale di non chiamare a OFR l'arbitro Fabbri per assegnare calcio di rigore in faovre dei nerazzurri dopo la trattenuta di N'Dicka su Bisseck.
Intanto arrivano le parole proprio di Gervasoni dopo l'interrogatorio fiume di oltre 4 ore presso la caserma 'Silvio Novembre' di Via Oglio, a Milano, accompagnato dal suo legale.
Sezione: Copertina / Data: Gio 30 aprile 2026 alle 16:30
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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